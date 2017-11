publié le 08/11/2017 à 15:51

Patronat et syndicats planchent en ce moment sur les nouvelles règles du système de retraites complémentaires. Précisons que 22 millions de salariés du privé cotisent. Selon un document que s'est procuré Le Parisien, il y a une piste à l'étude, à l'occasion de la fusion de l'Agirc, la caisse des cadres, et de l'Arrco, celle des salariés : le montant des pensions pourrait baisser dès 2019 en cas de déficit, afin de renflouer les caisses du système.



"Je pense qu'il y a eu peut-être un malentendu (...). Il n'existe pas et il ne peut pas exister de dispositif aujourd'hui, existant ou en tout cas prévu, qui prévoit un ajustement systématique et automatique du niveau des pensions", explique François Hommeril, président de la CFE-CGC. Un ajustement décidé par "les partenaires sociaux", ajoute-t-il.

Pour faire face au déficit : "Augmenter les cotisations sociales" mais en aucun cas n'en réduire l'âge. Et de conclure : "Les pensions ne vont pas baisser."