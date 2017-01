Renault s'effondre en bourse après l'ouverture d'une information judiciaire

Le groupe est soupçonné de trucage sur ses moteurs diesel, moins d'un an et demi après le scandale du "Dieselgate".

par Léa Stassinet , Avec AFP publié le 13/01/2017 à 12:12

Renault souffre depuis ce vendredi 13 janvier de la plus forte baisse du CAC 40, après l’annonce de l’ouverture d’une enquête sur ses émissions diesel. Le parquet de Paris a annoncé que trois juges d'instruction enquêteront sur les dispositifs utilisés par le constructeur automobile pour contrôler les émissions polluantes de ses voitures diesel. C'est hier, jeudi 12 janvier, que s'est ouvert une information judiciaire pour "tromperie sur les qualités substantielles et les contrôles effectués avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal".



On se souvient du scandale Volkswagen, à la suite duquel une commission d'experts indépendant avait constaté d'importants dépassements des seuils de pollution de certains véhicules diesel vendus en France par plusieurs constructeurs, notamment Renault. Mais Renault n'est pas la seule marque concernée par ce genre d'accusations. Depuis jeudi 12 janvier, le groupe Fiat Chrysler est au cœur de la polémique aux États-Unis. Il est soupçonné d'avoir violé les lois américaines sur la pollution de l'air, en dissimulant l'existence d'un logiciel truqueur sur les moteurs de 104.000 de ses véhicules diesel outre-Atlantique.