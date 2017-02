DOCUMENT RTL - Liam Jean s'était interposé entre le joueur de football de Reims et sa compagne en décembre dernier. Roué de coups par le footballeur il avait passé trois jours en soins intensifs.

02/02/2017

Il témoigne pour la première fois depuis son agression. Liam Jean, un jeune homme de 19 ans, a été agressé le 8 décembre dernier par le joueur de football de Reims, Antoine Conte. Alors qu'il s'interposait dans une dispute entre le joueur et sa compagne, Liam Jean a violemment été attaqué à la batte de Baseball par Antoine Conte.



Suite à cette agression, le jeune homme a du être hospitalisé sept jours. Ce jeudi 2 février, le jeune garçon livre son témoignage au micro de RTL. Il confie avoir entendu une femme pleurer et crier alors qu'il rentrait des cours, il raconte : "Je vais voir ce qu’il se passe et quand j’arrive, j’ai juste le temps de la voir se faire rejeter dans la maison, elle tombe par terre. Du coup moi, j’interpelle Antoine Conte pour qu’il voit que je sois là."



Liam Jean ajoute que l'ancien joueur du PSG a ensuite commencé à l'insulter : "Il est arrivé en marchant vers moi sans rien dire avec un regard super énervé,directement un coup de batte dans la jambe gauche et puis il a mis le retour dans la tête. J’ai rouvert les yeux je l’ai vu au-dessous de moi, il était en train de me dire de me casser et que s’il me revoyait ici il allait me défoncer".

Laissé gisant au sol, la victime ne s'était jamais exprimée depuis cet incident, qui lui a valu une hospitalisation et de nombreuses séquelles : "Je suis resté quatre jours dans le soins intensifs et trois jours dans une chambre à part tout seul" expliquant que encore aujourd'hui il a "souvent des maux de tête" et se "réveille beaucoup la nuit". Un épisode de sa vie que Liam Jean ne regrette pas, malgré les nombreuses séquelles : "Le truc c’est qu’il y a toujours quelque chose pour te rappeler ce qu’il s’est passé mais je ne regrette pas. Si c’était à refaire, je le referais".



Le défenseur du Stade de Reims de 22 ans, Antoine Conte, a été mis en examen le 9 décembre dernier a annoncé le procureur de la République de Reims. Il avait été sacré champion de France avec le PSG en 2012-2013, a d'abord été prêté à Reims en 2013-2014, avant d'être transféré définitivement l'année suivante.