Réforme du système Admission Post-Bac, les concertations commencent aujourd'hui

Comment réduire l'échec en première année d'université ? Peut-on mettre fin au tirage au sort ? Deux des questions posées aux acteurs de l'éducation qui entament ce lundi au ministère de l'Enseignement supérieur une vaste concertation sur l'entrée à l'université.



Parmi la vingtaine d'acteurs conviés figurent notamment les syndicats étudiants, la conférence des recteurs d'académie, la conférence des présidents d'université (CPU), les associations de parents d'élèves, qui tous jugent indispensable une réforme du système.

Mais leurs approches diffèrent parfois fortement sur ce sujet sensible. Jusqu'à présent, avoir le bac est la seule condition requise pour s'inscrire à la fac dans la filière de son choix. Faut-il poser d'autres conditions?

Le calendrier n'est pas encore fixé, mais "l'objectif est d'aller vite" pour permettre la mise en œuvre des propositions à la rentrée 2018, indique-t-on au ministère. Selon d'autres sources, après le premier round de juillet, deux autres se dérouleront en septembre et octobre, avec pour but un accord fin octobre.



S'il l'on veut que de nouvelles modalités dictent la rentrée universitaire de 2018, il faut en effet qu'elles soient intégrées à la plateforme d'admission post-bac (APB), où les lycéens s'inscrivent dès janvier.



Cette année a vu un nombre record de jeunes, bacheliers ou étudiants en réorientation, en liste d'attente ou refusés par les universités, faute de places. Une situation qui s'explique par la hausse démographique et la volonté d'un nombre accru de bacheliers de poursuivre des études.



Depuis deux-trois ans, les universités accueillent 40.000 jeunes supplémentaires, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2022.



Les participants à la concertation soulignent également le défaut d'orientation pendant les années du lycée, qui se traduit par un taux élevé d'échec en licence (seulement 40% d'étudiants bouclent leur licence, un cycle de trois ans, en trois ou quatre années).



Avec un huitième titre à Wimbledon, du jamais-vu jusque-là chez les messieurs, Federer a établi ou égalé d'autres records. Et il y en aura peut-être encore d'autres...



Les record battus durant le tournoi :

8: le nombre de titre à Wimbledon, mieux désormais que l'Américain Pete Sampras et le Britannique William Renshaw (7).

11: en dominant le Tchèque Tomas Berdych, en demi-finales, il est devenu le premier joueur à disputer autant de finales dans un même tournoi majeur. Federer partageait le précédent record (10) avec l'Américain Bill Tilden (US Open) et Nadal (Roland-Garros).

19: le nombre de titres majeurs du Suisse, qui a amélioré le record qu'il détient depuis 2009... à Wimbledon. Il a repris quatre longueurs d'avance sur l'Espagnol Rafael Nadal.

29: le nombre de finales disputées en Grand Chelem, record absolu chez les hommes devant Nadal, deuxième (22).

35 ans et 342 jours: l'âge du Suisse devenu le plus vieux lauréat de Wimbledon dans l'ère professionnelle. Il a dépassé les 31 ans et 361 jours de l'Américain Arthur Ashe en 1975.

91: le nombre de matches remportés à Londres depuis le début de sa carrière. Il a dépassé l'Américain Jimmy Connors (84) avec lequel il partageait le record de l'ère professionnelle (depuis 1968) avant l'édition 2017

321: le nombre de matches gagnés en Grand Chelem, record absolu hommes et femmes confondus.



Les records égalés

70: le nombre de tournois du Grand Cheleme disputés. Egalité avec le Français Fabrice Santoro.

102: le nombre de matches joués dans le temple du All England Club comme l'Américain Jimmy Connors.



Des records en vue

9: le nombre de titres à Wimbledon de la Tchéco-Américaine Martina Navratilova, record absolu messieurs et dames confondus.

10: le record de titres dans un même tournoi du Grand Chelem établi à Roland-Garros par Nadal.

33 ans et 131 jours: l'âge d'Andre Agassi, le plus vieux N.1 mondial, en 2003. Revenu à la 3e place, Federer peut revenir au sommet du classement d'ici la fin de l'année et dépasser l'Américain.





