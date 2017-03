Qu'est-ce que le sport sur ordonnance ?

publié le 01/03/2017 à 07:03

Si vous habitez Strasbourg, Blagnac ou encore Biarritz, le sport sur ordonnance ne vous est peut-être pas inconnu. Dorénavant, il sera pratiqué partout en France. Le dispositif permet à plus de 60.000 médecins traitants d'inscrire, sur les ordonnances, la pratique d'un sport pour les dix millions de patients soignés en France pour une affection de longue durée (AFL) comme le cancer, la sclérose en plaques, le diabète ou encore la maladie d'Alzheimer.



"Tous les médecins sont persuadés que c'est efficace mais de là à faire une ordonnance et à orienter un patient sur une activité ou un éducateur... Il va falloir que tout cela s'organise", estime Valérie Fourneyron, à l'origine de la mesure lorsqu'elle était ministre des Sports en 2012. Selon le décret paru dans le Journal Officiel le 31 décembre dernier, "la dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière, afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'AFL dont elle est atteinte".

Des activités physiques dispensées par des éducateurs et des ergothérapeutes

Pour faciliter sa mise en place, la direction générale de la santé va mettre à disposition des médecins des ordonnances type et les agences régionales des listes recensant les éducateurs et formateurs spécialisés. Ces activités physiques seront également dispensées par des professionnels de santé comme des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes ou encore des psychomotriciens.

Le décret prévoit également qu'avec "l'accord des patients, l'intervenant transmette périodiquement un compte-rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur, et puisse formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle-ci".

Peu de patients remboursés

Mais qui dit sport sur ordonnance ne dit pas forcément remboursement. "Il ne peut pas être pris en charge par la sécurité sociale car ce n'est pas un acte coté", explique à l'AFP Valérie Fourneyron. "C'est difficile de dire : une leçon de tennis adapté vaut une consultation à 23 euros. Il faut des crédits fléchés par les collectivités territoriales, des financements privés, comme pour les réseaux de prise en charge de la toxicomanie", ajoute-t-elle. Mais certaines mutuelles, notamment la MAIF qui a été la première à franchir le pas, prennent en charge l'inscription à "l'activité prescrite médicalement et proposée par un organisme habilité" de tous ses sociétaires munis d'une ordonnance, dans la limite de 500 euros sur deux ans.



Le sport sur ordonnance a déjà fait ses preuves. Depuis cinq ans, les fédérations sportives travaillent sous l'impulsion de l'ancien ministre des Sports Alain Calmat, et répertorient les bienfaits de telle ou telle discipline sur différentes pathologies. Par exemple, la boxe, l'escrime ou l'aviron se sont révélés efficaces dans le traitement des suites opératoires des cancers du sein. Le rugby à V a quasiment été inventé pour une population de seniors atteints d'Alzheimer. Enfin, le cyclisme a été reconnu comme un bon remède au diabète.