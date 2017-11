publié le 16/11/2017 à 23:02

"Le préfet a été clair, il n'y aura plus de prière de rue à Clichy et peut-être dans toute la France", s'est réjoui Rémi Muzeau au micro de RTL ce jeudi 16 novembre. Le maire de la commune des Hauts-de-Seine s'est en effet félicité de la décision prise pas Pierre Soubelet, préfet du département, qui s'est engagé à mettre un terme à cette pratique qui constituait "un trouble à l'ordre public".



Rémi Muzeau a cependant reconnu que les prières de rue n'étaient pas illégales, à conditions qu'elles ne troublent pas l'ordre public, ce qui n'était pas le cas à Clichy selon l'édile, qui a parlé de "tracts antisémites distribués dans les rangs". "J'ai dit au préfet que ça ne pouvait plus continuer", explique-t-il, "on ne peut pas bafouer la République comme ça, c'est impossible".

Le préfet a invité les musulmans de la commune à se réunir dans une salle de Clichy pour prier, mais a surtout proposé aux associations concernées de se retrouver dès lundi pour réfléchir à une solution pérenne. "Je suis persuadé qu'il n'y aura plus de prières de rue de façon générale en France. Là on était une centaine (à dénoncer ces offices en plein air, ndlr) mais la prochaine fois il y aura 200 ou 300 élus", prévient Rémi Muzeau.