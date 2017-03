publié le 14/03/2017 à 23:03

13 millions de néerlandais ont rendez-vous avec les urnes pour élire leurs députés. Les résultats de l'extrême droite seront scrutés à la loupe car ils vont donner une indication sur sa progression dans l'Union européenne. Selon le journaliste hollandais Stefan de Vries, le Parti pour la liberté (PVV), dirigé par Geert Wilders, véhicule "la haine de l'islam et la haine de l'Europe, à l'instar du Front national. Mais à y regarder de plus près, "les deux partis sont très différents", notamment sur leur pensée économique.



Geert Wilders est également beaucoup plus violent que Marine Le Pen dans la manière de présenter son programme. La présidente du Front national "est beaucoup plus nuancée car elle a appris des erreurs de son père", tandis que le néerlandais de 53 ans n'hésite pas à parler de la "racaille marocaine" ou à proposer l'interdiction du coran.

Pour le correspondant de RTL Pays-Bas à Paris, Geert Wilders n'a aucune chance de devenir Premier ministre après ces législatives. En cause, le système de proportionnelle qui devrait placer le PVV en quatrième place. Il est donc "quasiment exclu" que Geert Wilders devienne le Premier ministre des Pays-Bas.