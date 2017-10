et AFP

publié le 29/10/2017 à 07:54

Les faits se sont déroulées aux alentours de 8h45 samedi 28 octobre. Une Guinéenne de 20 ans est soupçonné d'avoir tuée à l'arme blanche une employée du centre d'accueil pour femmes avec enfants, "Cécile et Marianne, géré par le département du département de la Vienne.



La suspecte, qui était hébergée dans le centre social avec sa fille, a été placée en garde à vue pour "homicide volontaire" dans la journée de samedi.

La salariée, âgée de 39 ans, originaire de Charente et sans enfant, vivait maritalement avec son compagnon et ses deux enfants, selon un communiqué du conseil départemental. "Les services de l'aide sociale à l'enfance avaient effectué vendredi un signalement de cette personne pour mise en danger de sa fille. Le juge a maintenu la jeune femme et sa fille dans le lieu de vie", a précisé le Département.