Piotr Pavlenski arrêté après avoir mis le feu à la façade de la Banque de France

publié le 16/10/2017 à 19:30

C'est dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 octobre que l'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne auraient mis le feu à la face d'une succursale de la Banque de France à Paris. Ils ont été placés en garde à vue lundi matin.



Vers 4 heures du matin, les sapeurs pompiers de Paris sont intervenus place de la Bastille, pour "un feu de détritus en plein air d'origine criminelle, collé à la façade de la Banque de France qui s'est aussi enflammée", selon un porte-parole.



Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'artiste, crâne rasé et vêtu de noir, à côté des murs enflammés de la succursale. Il a été interpellé avec sa compagne Oksana Chaliguin. Tous deux ont été placés en garde à vue pour "dégradation par incendie", selon la préfecture de police.



"Le sas de la Banque de France a été touché, sans impacter les systèmes de sécurité. Le bâtiment est toujours sécurisé", a déclaré un porte-parole de l'institution, "la succursale ne sera pas ouverte jusqu'à nouvel ordre. La Banque de France ne pourra pas assurer ses services auprès des particuliers et des entreprises" Il a précisé qu'une plainte allait être déposée.

L’artiste russe Piotr Pavlenski met le feu à la Banque de France à Paris. "Les banquiers ont pris la place des monarques". @afpfr pic.twitter.com/i1I4IsN16t — Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 octobre 2017

Pavlenski, un artiste habitué à la provocation

L'artiste russe a justifié son acte via un communiqué notamment partagé via les réseaux sociaux : "La Banque de France a pris la place de la Bastille, les banquiers ont pris la place des monarques. (...) La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l'incendie mondial des révolutions." Piotr Pavlenski défie régulièrement le Kremlin et affirme être menacé de dix ans de camp dans son pays sur de fausses accusations d'agression sexuelle Il a obtenu au mois de mai avec sa compagne l'asile politique en France.



Âgé de 33 ans, il s'est rendu célèbre pour avoir arrosé d'essence et incendié les portes du siège de l'ex-KGB et s'être cloué la peau des testicules sur les pavés de la place Rouge. Il s'était aussi cousu les lèvres en soutien aux Pussy Riot, un groupe de jeunes femmes condamnées à deux ans de camp pour avoir "profané" la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou au cours d'une "prière punk" qui critiquait ouvertement le président Vladimir Poutine.