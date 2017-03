et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/03/2017 à 07:32

C'est une plainte inédite qui a été déposée contre l'État espagnol par un maraîcher français installé près de Soissons. Jean-Claude Terlet, qui pratique une agriculture strictement biologique, accuse les fraisiculteurs du sud de l'Espagne. Les immenses plantations de Huelva, près de Gibraltar utiliseraient en grandes quantités trois pesticides et insecticides interdits par la Commission européenne.



Des produits fabriqués en Chine qui sont considérés comme hautement toxiques et cancérigènes mais qui permettent une production accrue, une rapide maturité et des tarifs imbattables à Rungis : 0,60 centime le kilo espagnol contre 8 euros celui de Jean-Claude Terlet. La Commission européenne n'a jusqu'à présent jamais été saisie de ce problème.

Une plainte a été déposée pour concurrence déloyale, dans ce qui est considéré comme une "discrimination grave qui met en difficulté une exploitation" selon l'avocat du maraîcher, Me Ludot. Il appartient désormais à la Commission de transmettre la plainte à la Cour de Justice des Communautés, qui devrait lancer une enquête.