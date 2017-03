publié le 29/03/2017 à 10:50

Le mouvement altermondialiste Attac a présenté mardi 28 mars six propositions pour "récupérer" plus de 200 milliards d'argent public, en luttant contre l'évasion fiscale ou en supprimant le CICE, afin de financer l'éducation, l'emploi ou le logement. "On nous raconte que les caisses de l'État sont vides, qu'il y a une dérive insupportable des dépenses publiques. C'est une contre-vérité", a affirmé le porte-parole d'Attac Dominique Plihon, lors de la présentation à la presse d'un rapport intitulé "Rendez l'argent".



"Apple ne paie pas d'impôts en France, c'est un scandale. Google ne paie pas d'impôts en France, ce n'est pas normal. Strabucks ne paie pas d'impôts en France, c'est inadmissible", tonne Pascal Praud. "Je continue ? Le Qatar, l'UEFA qui a organisé le championnat d'Europe, etc.", poursuit-il. "Manque à gagner : l'équivalent du déficit public annuel, soit près de 80 milliards d'euros", note le journaliste.

"Quoi faire ? Rien ! Rien à faire ! C'est l'Europe ! C'est le monde ! C'est magnifique !", lâche ironiquement Pascal Praud. "L'artisan de la rue croule sous le RSI, les cotisations salariales augmentent, l'impôt sur le revenu ressemble parfois à du racket. Mais Apple, Google et compagnies - si possibles 'made in USA' - rasent gratis", peste-t-il. "Comme disait un petit poussin dans mon enfance en dessin animé : 'C'est vraiment trop injuste !", conclut-il.