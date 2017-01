REPLAY - INVITÉ RTL - Délégué nationale de la CFDT pour les hypermarchés, Thierry Babot appelle ce mardi 10 janvier à une mobilisation contre l'ouverture des Carrefour le dimanche matin

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La CFDT de Carrefour appelle à des actions ce mardi 10 janvier contre le travail dominical. Il s'oppose au projet de Carrefour qui propose donc l'ouverture le dimanche matin d'une grande partie de ses hypermarchés. Début décembre, le groupe avait annoncé son intention de permettre aux clients de faire leur courses le dimanche. Pour Thierry Babot, délégué national de la CFDT des hypermarchés,"cela va faire du cannibalisme entre enseignes, sans compter le côté social qui est désastreux".



Thierry Babot explique qu'il ne veut pas de généralisation des ouvertures le dimanche. Bien que Carrefour propose des compensations avec une augmentation de salaire de 80% le dimanche, la majoration sera "très minime, de quelques euros" précise le délégué national de la CFDT.



"Aujourd'hui nous sommes en grève, car on dit non à une signature et on veut peser sur les équipes FO pour ne pas accepter cette dérégulation et généralisation du travail le dimanche", conclut Thierry Babot