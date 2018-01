publié le 18/01/2018 à 13:49

La révolution numérique gagne l'Église. Fini, le bruit du tintement des pièces de monnaie et le froissement des billets dans la corbeille lors de la quête à la messe. Une première église, celle de la paroisse parisienne de Saint-François de Molitor (XVIe arrondissement) va passer au paiement sans contact. Les fidèles à court de pièces n'auront plus d'excuse pour se soustraire à l'offrande.



Ce moment à la fin de la messe où l'on fouille ses poches à la recherche d'un billet ou d'une pièce de monnaie est révolu. Les fidèles de la paroisse pourront, à compter de dimanche 21 janvier, s'acquitter de leur don grâce à leur carte bancaire, avec la fonction "sans contact". Exactement comme à la boulangerie ou au restaurant.

Des paniers en osier, connectés, équipés d'un smartphone relié à une mini-borne de paiement circuleront en plus des corbeilles classiques, plus traditionnelles. Les pratiquants pourront choisir le montant qu'ils veulent donner sur un écran : 2, 3, 5 ou 10 euros. Une initiative qui séduit Cécile, une paroissienne.

"Je pense que ça peut être extrêmement utile. Effectivement, on n'a pas toujours d'argent liquide, même de moins en moins. (...) L'Église rentre aussi dans la modernité, c'est aussi montrer qu'elle est capable de suivre son temps et de s'adapter en utilisant des moyens de paiement courants", confie-t-elle à RTL.





L'église Saint-François de Molitor assure néanmoins que l'objectif de cette innovation n'est pas d'augmenter le montant des quêtes, mais bien d'anticiper l'avenir, lorsque les fidèles n'utiliseront plus de monnaie. Et si le test est concluant, d'autres églises de la capitale pourraient bien se convertir à cette révolution.

