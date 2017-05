publié le 23/05/2017 à 09:43

Tout s'est passé très vite. Lundi 22 mai aux alentours de 23h30, deux hommes se présentent au domicile d'une femme habitant le XVIème arrondissement de la capitale. Ils sonnent à l'interphone, et c'est le fils âgé de 9 ans de la locataire, croyant avoir à faire à des livreurs de pizzas qui leur ouvre d'abord la porte de l'immeuble puis celle de leur appartement.



Le jeune garçon est alors avec son grand frère de 16 ans, effrayé à la vue de ces deux hommes casqués avec des lunettes de montagne. Il tente alors de bloquer la porte mais n'y parvient pas, et les deux braqueurs parviennent à entrer et aspergent directement toute la famille de gaz lacrymogène, y compris l'enfant de 9 ans.

Dans la foulée, l'un des deux braqueurs frappe la mère et braque le fils en exigeant qu'il les emmène au coffre.



La mère de famille paniquée tente alors de cacher la bague qu'elle porte dans le panier de linge sale, les braqueurs s'en aperçoivent et s'emparent du bijoux d'une très grande valeur, plus de 3 millions d'euros.Les voleurs ont ensuite pris la fuite à bord de la voiture de la famille garée devant l'immeuble. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la Police judiciaire de Paris a été saisie de l'enquête.