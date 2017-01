Nye Newman, un jeune adolescent de 17 ans adepte du parkour, est décédé en tentant de grimper sur le toit d'un métro parisien.

Crédit : ROMUALD MEIGNEUX/SIPA Un métro parisien (illustration)

par Ludovic Galtier publié le 05/01/2017 à 08:00

Les douze coups de minuit n'avaient pas encore retenti, dans la soirée du 31 décembre, lorsque Nye Newman, jeune Britannique de 17 ans a lourdement chuté sur les rails de la station de métro Daumesnil (ligne 6), à Paris. Adepte du parkour, cette discipline visant à enchaîner les sauts en n'ayant que le mobilier urbain pour point d'appui, le jeune homme se serait positionné entre deux voitures du métro. Il aurait lourdement chuté après avoir tenté de grimper sur le toit du train. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital.



"Les premiers éléments fournis par des témoins à la RATP, et que l’enquête devra éclaircir, indiquent que la victime se trouvait entre deux voitures de la rame pour une raison inconnue", indique la RATP au quotidien 20 Minutes. Sur Facebook, Luke Stones, un des membres de Brewman, une équipe de parkour, a précisé qu'il n'était pas en train de faire du "train surfing" au moment du drame. "Beaucoup d'entre vous ont pensé qu’il s’agissait d’une blague. Nous aurions aimé que ce soit le cas. Mais ça ne l’est pas", écrit-il.

Le 1er décembre, Rikke Brewer, lui aussi membre de l'équipe Brewman, a réalisé une vidéo au cours de laquelle on le voit passer de rame en rame en courant sur le toit d'un métro de la ligne 6. La RATP avait porté plainte et condamné cette pratique, dénonçant un "comportement extrêmement dangereux, irresponsable et répréhensible". Les runs sauvages et interdits sur les toits du métro parisien sont de plus en fréquents. Un jeune homme y avait déjà trouvé la mort en 2013.