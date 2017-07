Paris : des dégradations au lycée Henri-IV après une soirée non-autorisée

publié le 25/07/2017 à 17:17

L'établissement est situé au cœur du Ve arrondissement de Paris, dans le quartier latin de la capitale. Prestigieuse institution scolaire, le lycée Henri-IV a été le théâtre d'une soirée non-autorisée par la direction, durant le week-end des 22 et 23 juillet, rapportent nos confrères du Point.



L'événement aurait ainsi été organisé par un ancien élève de l'établissement, qui aurait profité des congés d'un employé du lycée, laissant ainsi son logement vacant dans le lycée. Plusieurs dégradations ont depuis été constatées.

Les participants à la soirée auraient notamment pénétré dans des salles de chimie, et se seraient livrés à des mélanges de produits divers, qui auraient fini leur course au sol et sur les murs des salles. Une unité centrale d'ordinateur se serait également volatilisée, rajoute l'hebdomadaire. Les faits auraient été découverts dimanche 23 juillet au matin, par un responsable de Henri-IV.



Les pompiers de Paris ont dû intervenir pour réaliser une inspection des lieux "visités" par précaution. Les policiers du commissariat du Ve arrondissement de Paris ont été chargés de l'enquête. Ils devront s'attacher notamment à identifier les personnes présentes et les présumés auteurs des dégradations constatées.