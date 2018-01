Parcours citoyen : quelles sont les pistes étudiées par les députés ?

et Bénédicte Tassart

publié le 04/01/2018 à 14:26

Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de créer un service militaire obligatoire, universel et pour un mois. Finalement, ce nouveau service national pourrait prendre la forme d'un parcours citoyen obligatoire d'une semaine par an. Il ne s’agit pour le moment que d’une des pistes étudiées par les députés en charge d’établir un rapport qui sera rendu public à la fin du mois de janvier.



"Le parcours qui serait celui de 11 à 17 ans serait très intéressant parce que ça ne serait probablement pas un mois, mais une semaine sur 7 ans", souligne Sacha Houlié, député La République en Marche de la Vienne et vice-président de l'Assemblée nationale.

Dans le projet étudié par les députés, les élèves, une semaine par année scolaire, rencontreraient à la fois des représentants de l'armée, des associations de la protection civile "et puis toute forme de civisme ou d'éducation à la citoyenneté qui serait utile". Seraient ainsi abordés l'engagement militaire de la France, la solidarité, le secourisme...

Le principal étant "la mixité dans les enseignements", estime Sacha Houlié, qui ajoute que la "mixité dans la durée" ne doit pas être négligée. "Tous ces élèves (aux filières différentes, ndlr), s'ils se regroupent, s'ils se rencontrent dans la durée, et bien finalement ils ont une connaissance de ce que font les autres. Donc vous participez sur la durée, sur 7 ans, à une mixité sociale importante".