Panne au-dessus de l'Atlantique

REPLAY - Le pilote d’avion québécois Robert Piché est l’invité exceptionnel de Jacques Pradel pour retracer avec lui son destin extraordinaire.

par Jacques Pradel publié le 20/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 24 août 2001, commandant de bord de l'Airbus A330-200 sur le vol 236 Air Transat entre Toronto et Lisbonne, il réussit avec son copilote Dirk de Jager un atterrissage d'urgence sur la piste de la base de Lajes, aux Açores, sans moteurs et après un vol plané de plus de 20 minutes à cause d'une fuite de carburant, sauvant ainsi la vie de ses 293 passagers et des 13 membres d'équipage.



Mais avant de réaliser cet exploit extraordinaire, Robert Piché avait eu une vie incroyablement mouvementée qu’il avait mené jusqu’en prison pour avoir accepté de transporter de la drogue.

Nos invités

Robert Piché, pilote d’avion civil québécois, Jean-Pierre Otelli, pilote professionnel, ex-leader de la patrouille Marche Verte des Forces Royales Air du Maroc. Auteur de nombreux ouvrages sur l'aéronautique. Son dernier livre, "Erreurs de Pilotage, tome 10" est paru le 13 octobre dernier aux éditions Altipresse.

