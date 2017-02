publié le 23/02/2017 à 08:44

L'espérance de vie devrait continuer de progresser dans les années à venir, pour frôler les 90 ans d'ici à 2030. C'est ce qu'affirme une étude parue mercredi 22 février dans la revue médicale britannique The Lancet. En utilisant 21 modèles mathématiques pour prédire l'évolution de l'espérance de vie dans 35 pays développés, ses auteurs sont arrivés à la conclusion que les femmes sud-coréennes étaient les plus susceptibles de franchir ce cap des 90 ans. L'évolution devrait être similaire chez les hommes, avec un écart entre les sexes tendant à s'amenuiser d'ici à 2030, selon les chercheurs.



Reste que la méthode pour arriver à ce résultat intrigue. Elle s'est appuyée sur les statistiques du passé. Bref, elle a regardé dans le rétroviseur pour avancer. Peut-on vraiment y croire ? "Au lieu de choisir une seule méthode de projection, les auteurs s'appuient sur une approche plus globale qui fait la synthèse de toutes les méthodes existantes. On ne peut pas les accuser d'en avoir privilégié une", explique Michel Guillot, professeur de sociologie à l'Université de Pennsylvanie et chercheur associé à l'Institut national des études démographiques (Ined).

"Reste que ces méthodes d'extrapolation ne prennent pas en compte les facteurs de risques, dont on sait qu'ils ont un impact à long terme sur l'espérance de vie", poursuit ce spécialiste, qui cite notamment l'obésité et le déclin de l'espérance de vie observé ces quatre dernières années aux États-Unis.