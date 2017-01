INVITÉ RTL - Gilles Pison, chercheur associé à l'institut national d'études démographiques (Ined), était l'invité du Petit Matin de RTL mercredi 18 janvier.

Au 1er janvier 2017, la France compte 66.991.000 habitants. Au cours de l’année passée, la population a augmenté de 265.000 personnes, avec notamment 785.000 naissances en France. Cependant, pour la deuxième année consécutive, le nombre de naissances diminue, avec 14.000 bébés en moins qu'en 2015. "Le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants baisse légèrement ces dernières années", explique Gilles Pison, chercheur associé à l'institut national d'études démographiques (Ined), les dernières générations de "baby-boomers", qui étaient nées sur les périodes de forte natalité ont au-delà de 40, 45 ans aujourd'hui."



"Le deuxième facteur, c'est la crise économique, la montée du chômage", poursuite le chercheur de l'Ined. L'insécurité économique a fortement influence sur la fécondité des Français souligne Gilles Pison, en s'appuyant également sur les phénomènes similaires qui ont pu être observé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La chute de la natalité française est survenue plus tard que dans d'autres pays, car "le chômage a tardé en France". "On attend d'être installé dans la vie, d'avoir un conjoint stable, un travail stable, un logement, toutes les conditions favorables", constate le chercheur.