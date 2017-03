publié le 10/03/2017 à 10:57

De Roubaix à d'autres commissariats du Nord, le ras-le-bol semble partagé. Selon un article de la Voix du Nord paru ce vendredi 10 mars, certains commissariats du département sont touchés, depuis une semaine, par une vague d'arrêts maladie simultanés de la part de fonctionnaires de police. L'objectif : faire entendre leur voix "pour protester contre la réforme des cycles horaires" et dénoncer des conditions de travail difficiles.





Ainsi, "la quasi-totalité des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité de Roubaix, est subitement tombée malade" une semaine plus tôt, vendredi 3 mars, explique le quotidien local. "C’est une technique courante chez les CRS quand ils souhaitent obtenir quelque chose mais inédite en urbain, au sein des commissariats", explique un fonctionnaire. Les plaignants visent notamment la réforme des cycles horaires. "Cette histoire d’horaires, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase", ajoute un syndiqué dans La Voix du Nord.

Le Valenciennois également touché

La réforme s'ajoute à un épuisement des troupes bien présent avant cela. "Le boulot de la BAC n’a plus de sens. Quand ils prennent en chasse une voiture volée, on leur demande d’arrêter. Et quand ils ne ramènent pas d’affaires, ils doivent rendre des comptes. Pour travailler sur certains secteurs, il faut garder la foi", explique le même syndiqué.

Trois jours après les arrêts maladie brutaux, certains fonctionnaires "ont été convoqués devant le médecin-conseil de l’administration pour qu’il détermine si ce sont des arrêts de complaisance, explique un syndicaliste. Le médecin n’a pas contredit ses confrères", précise-t-il. En attendant, le mouvement semble prendre de l'ampleur : "les services de police notent une 'effervescence' dans l’ensemble des commissariats du Nord", affirme La Voix du Nord, selon qui le mouvement s'étend dans le Valenciennois.