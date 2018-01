Nîmes : un surveillant de lycée rattrapé par son passé d'acteur porno gay

publié le 22/01/2018 à 14:25

Un surveillant d'un lycée à Nîmes (Gard) a été rattrapé par son passé. Nicolas, dont le prénom a été modifié, est un ancien acteur de films pornographiques. Il a tourné dans une cinquantaine de films aux Etats-Unis entre 2005 et 2011 et a, depuis, tourné la page.



Mais mardi 16 janvier, ses élèves découvrent un film dans lequel il a tourné et diffusent la vidéo dans l'établissement, révèle Midi Libre. Nicolas devient alors la cible d'insultes homophobes et confie au quotidien avoir "même dû (se) réfugier dans un local pour éviter d'être exposé à des violences".

Il rencontre alors la proviseure du lycée qui lui aurait demandé de renoncer à son poste, ce qu'elle conteste. Le rectorat de l'académie de Montpellier affirme à Midi Libre que l'affaire relève "de la vie privée".

Droit à l'oubli

Le surveillant réclame un droit à l'oubli et souhaite conserver son poste. À nos confrères de RMC, il explique vouloir exploiter son histoire de manière pédagogique en expliquant aux élèves l'importance de faire attention à ce que l'on partage sur internet.



Le syndicat CGT Educ'ation soutient Nicolas et demande sa protection, au regard des insultes homophobes proférées par les lycéens. "On ne peut pas laisser des élèves avoir ce genre d’attitudes sans avoir une réaction forte pour les recadrer" affirme à RMC Sylvie Polinière, représentante du syndicat et collègue du surveillant.

La rédaction vous recommande