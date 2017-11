publié le 04/11/2017 à 07:58

C'est sur Facebook que l'élan de solidarité s'est organisé. "Jogging en hommage à Alexia et à toutes les femmes victimes d'agression" ; c'est ainsi que Karine Mercier, une juriste parisienne de 41 ans, a nommé l'événement qui rassemble déjà plus de 450 participants sur le réseau social. Émue par le sort d'Alexia Daval, tuée alors qu'elle était partie faire son jogging, Karine Mercier a proposé à toutes les personnes volontaires de se réunir sur la place de la Bastille ce samedi 4 novembre à 10h30 pour une course de 45 minutes.



"Elle était ravissante, elle ne demandait rien à personne. J’ai trouvé que ce crime était atroce. Et à chaque fois que je courais, je pensais à elle", explique l'organisatrice à nos confrères du Parisien. Depuis son appel, elle confie avoir reçu de nombreux soutiens, en provenance même de Gray, la ville où habitait Alexia Daval. "J’ai même eu un de ses proches. Il m’a dit qu’ils en avaient parlé en famille, et qu’ils approuvaient", ajoute Karine Mercier.

L'idée est de rendre hommage à toutes les femmes victimes de telles agressions Karine Mercier, à l'origine de l'initiative





Il n'y a pas qu'à Paris que des coureurs chausseront leurs baskets en souvenir de la jeune femme. Plusieurs joggings sont annoncés à Montpellier, Lille, Strasbourg ou encore à Besançon. "L'idée est de rendre hommage à Alexia mais aussi à toutes les joggeuses qui ont été victimes d'horribles agressions et de manière plus générale à toutes les femmes qui ont été victimes de telles agressions", explique Karine Mercier sur la page de l'événement Facebook.

Du côté de l'enquête, l'autopsie du corps d'Alexia Daval, retrouvé lundi calciné dans un bois près de Gray s'est montrée "concluante", selon la procureure Edwige Roux-Morizot. Malgré la combustion du corps, "plein d'indices ont pu être recueillis" et "l'autopsie a permis de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants", a expliqué cette dernière, sans en dire davantage pour ne pas nuire au bon déroulement de l'enquête.