publié le 29/12/2017 à 16:18

Ce sont des chutes de neige qui ne sont pas exceptionnelles, mais elles provoqueront des problèmes de circulation. Quatre départements de l'est du pays (Haute-Savoie, Savoie, Isère et Hautes-Alpes) ont été placés en vigilance orange "neige-verglas" par Météo France, vendredi 29 décembre. La fin de ce phénomène est prévue au plus tôt pour dimanche 31 décembre à 7 heures. En outre, la Savoie est aussi concernée par une vigilance orange aux avalanches.



Dans les vallées des Alpes du Nord, il faudra s'attendre à 20 à 30 centimètres de neige. Dans les Hautes-Alpes, "les cumuls de neige attendues d'ici samedi matin seront de l'ordre de 40 cm dès 1000 m d'altitude et du même ordre de grandeur plus haut".

Ces chutes de neige pourront poser de "sérieux problèmes pour la circulation automobile compte tenu des départs et retours de vacanciers prévus ce week-end.



Pour la Savoie, Météo France évoque des "avalanches d'ampleur modérées". Le bulletin de prévision ajoute par ailleurs : "Une avalanche de plus grande ampleur pourrait également se déclencher localement et menacer certains secteurs routiers exposés".

Carte de vigilance météo du vendredi 29 décembre à 16h Crédit : Météo France