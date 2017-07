Météo France place 6 départements en alerte orange aux orages

publié le 30/07/2017 à 10:26

Six départements français viennent d'être placés en vigilance orange aux orages dans l'est du pays. Il s'agit des départements de la Haute-Loire (43), la Loire (42), le Rhône (69), l'Ain (01), la Haute-Savoie (74) et l'Isère (38). Météo France prévoit le début de cet épisode orageux vers 13h ce dimanche 30 juillet 2017 ; des orages qui devraient cesser vers 22h.





"Un axe orageux est déjà observé sur une bande couvrant l'est du Cantal, l'ouest de la Haute-Loire, l'est du Puy de Dôme et la Loire. Ces orages qui ont débuté en tout début de matinée sur le Cantal ont une activité modérée qui ne fait pas l'objet de la vigilance actuelle", préviennent les analystes de Météo France.

"Les orages actuellement observés continuent leur progression vers l'est d'ici la fin de matinée. Ils passeront sur le Rhône, l'Ain, le nord Isère et probablement les Savoies sans prendre une tournure préoccupante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer au sein d'orages d'été ordinaires. Ils sont suivi d'un intervalle de temps calme", explique Météo France.

Carte de vigilance de Météo France du dimanche 30 juillet Crédit : Météo France

"En début/milieu d'après-midi, de nouveaux orages se développent sur la Haute-Loire et la Loire et se propagent d'ici la soirée aux autres départements en vigilance orange. Le contexte météorologique fait craindre de violentes rafales au passage de ces orages ainsi que des chutes de grêle potentiellement de grosse taille ou en quantités importantes", concluent-ils.