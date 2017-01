L'Île-de-France et les Pyrénées ont été placés en vigilance orange par Météo France.

Crédit : GAIZKA IROZ / AFP Les Pyrénées françaises, le 15 mars 2013 (Illustration).

par Aymeric Parthonnaud publié le 15/01/2017 à 14:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Des chutes de neige aborderont l'Île-de-France en fin d'après-midi ce dimanche 15 janvier 2017 et se poursuivront une partie de la nuit. La totalité des départements de la région Île-de France ont été placé en alerte orange. "La neige pourra tenir au sol de place en place dans la nuit.

On attend d'ici le milieu de nuit un dépôt de neige au sol de moins de 2 cm en général et localement de 2 à 4 cm hors zones urbanisées. Des flocons ou petites neiges pourront encore être aperçus en seconde partie de nuit et jusqu'au petit matin, prévient l'institut de météorologie. Les températures sous abri lundi matin seront en général comprises entre -1 et +1 °C, localement -2 °C (Seine-et-Marne notamment). Les sols seront souvent gelés jusqu'en début de matinée demain".



Sur les Pyrénées, d'importants cumuls de neige sont attendus en montagne pour les prochaines 36 heures, prévient Météo France dans son bulletin d'alerte. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège ont été placé en vigilance orange aux avanlanches.



Environ 3.600 foyers restaient privés d'électricité en début d'après-midi dimanche, en raison des chutes de neiges qui ont touché la Corse, où la vigilance orange vient d'être levée par Météo France. Au plus fort de l’événement, 6.500 clients ont été victimes de coupures. Les équipes d'EDF "progressent très difficilement, la neige rendant les déplacements compliqués", précise le fournisseur d'électricité, qui a utilisé un hélicoptère pour certaines réparations. L'entreprise rappelle également qu'il convient de ne surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre et d'aviser immédiatement les services de dépannage d'EDF en téléphonant au 09.72.67.50.20.

Placée en alerte orange neige-verglas par Météo-France depuis minuit samedi, la Corse a connu d'importantes chutes de neige dans la nuit. Du nord au sud, des averses de neige dès 300 mètres ont recouvert l'île d'un important manteau blanc.