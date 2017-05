Météo en France : les prévisions du vendredi 26 mai

publié le 26/05/2017 à 06:14

Du soleil, toujours du soleil sur l'Hexagone en cette fin de semaine. Des nuages bas seront toutefois présents ici ou là sur les rivages de l'Aquitaine et autour du Golfe du Lion. Par ailleurs, quelques averses se déclencheront localement sur les Alpes et sur les Pyrénées dès la mi-journée.



Dans l'après-midi, le ciel deviendra un peu plus menaçant dans le Sud-Ouest avec un risque d'ondée sur l'Aquitaine et quelques impacts orageux sur les Pyrénées. Le vent d'autan sera sensible dans son domaine.

Les températures

Côté températures, les minimales iront de 11 à 18 degrés. L'après-midi, il fera 22 à 26 degrés sur les côtes de Manche et de Méditerranée et 26 à 32 degrés ailleurs, jusqu'à 33 à 34 degrés entre l'Aquitaine et la Loire-Atlantique.