Météo en France : les prévisions du samedi 9 décembre 2017

publié le 09/12/2017 à 07:04

Le temps samedi s'améliorera temporairement avant une nouvelle perturbation à l'Ouest, selon Météo-France.



Le matin, le ciel sera encore très chargé du Nord-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec quelques chutes de neige faibles et intermittentes, un peu plus marquées sur le Jura.

L'après-midi le temps deviendra sec, le ciel alternant entre nuages et éclaircies. Ce temps calme s'imposera dès le matin du Nord au Centre et au Sud-Ouest, avec toutefois un faible risque d'averse près de la Manche.

Sur le Nord-Ouest, le ciel sera de plus en plus voilé, il pleuvra l'après-midi et le ciel se couvrira également sur tout le Sud-Ouest. Le vent de sud se lèvera, il sera modéré le soir sur le littoral atlantique et apportera une relative douceur.

Sur les régions méditerranéennes une puissante tramontane dégagera le ciel, elle faiblira le soir. En Corse, des averses matinales laisseront place à de belles éclaircies, le vent d'ouest sera encore violent en début de journée puis faiblira progressivement.

Les températures

Les températures minimales iront de -4 à 0 en général dans l'intérieur du pays, 1 à 6 degrés en bord de mer.



Les maximales varieront entre 1 et 5 degrés sur le quart nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 6 et 11 de la Normandie au Sud-Ouest et près de la Méditerranée, 12 à 14 sur la façade atlantique.