Météo en France : les prévisions du samedi 8 avril

publié le 08/04/2017 à 06:55

Après dissipation des brumes et brouillards qui s'étendront des frontières belge et luxembourgeoise à la Normandie, la journée de samedi se déroulera sous un beau ciel bleu sur la quasi totalité de l'Hexagone.

Des cumulus se formeront parfois sur les Pyrénées mais ils resteront rares. Sur les Alpes du sud, des nuages apparaîtront dans l'après-midi et pourront donner une averse. Sur la Côte d'Azur, des stratus côtiers viendront localement contrarier le soleil.



Les températures seront douces pour la saison en particulier sur le Poitou-Charentes. Sont attendues des températures maximales atteignant une dizaine de degrés de plus que les moyennes saisonnières. Les minimales iront de 2 à 10 degrés du nord-est vers les bordures côtières, de 10 à 13 degrés autour de la Méditerranée et en Corse. Les maximales atteindront 15 à 21 degrés de l'Alsace et la Franche-Comté à la Normandie, 25 à 27 degrés sur la Nouvelle Aquitaine et 20 à 25 degrés ailleurs.