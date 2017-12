Météo en France : les prévisions du samedi 30 décembre 2017

publié le 30/12/2017 à 07:17

Le temps samedi sera gris, pluvieux et venté sur l'Hexagone, avec quatre départements en vigilance orange neige-verglas, selon des prévisions de Météo-France. Les Hautes-Alpes (05), l'Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) ont été placés en vigilance orange neige-verglas, avec la Savoie également placée en vigilance orange avalanche.



Sur la majeure partie du pays, le temps restera gris et pluvieux, à l'exception des régions sous la Garonne et l'est de la Corse. L'après-midi, ces régions seront ensoleillées malgré un voile nuageux. De belles éclaircies et un temps sec gagneront également PACA et le Languedoc-Roussillon en cours de journée. Le Nord-Pas-de-Calais restera un peu à l'écart du flux perturbé et le temps restera généralement sec.

Ailleurs, il pleuvra. Les pluies seront davantage continues et parfois soutenues du Grand-Est aux Alpes et au Massif Central. Dans les Alpes, la quantité de neige sera à surveiller. Sur les Alpes du Nord, de l'Isère et les Hautes-Alpes à la Haute-Savoie, il y aura encore 10 à 30 cm de neige au-dessus de 600 m et plus de 40 cm au-dessus de 1.000 m, rendant la circulation parfois difficile. Le vent souvent d'ouest restera modéré sur la moitié nord du pays et fort près des littoraux. En Manche, on atteindra 90 km/h en rafales, plutôt 70 km/h près de l'Atlantique.

Le vent soufflera également sur les Ardennes et les Vosges à la mi-journée. En Méditerranée, le vent d'ouest pourra atteindre jusqu'à 110 km/h sur les Alpes du Sud et la Corse avec des phénomènes de déferlement, 70 à 90 km/h ailleurs. Il retombera la nuit suivante.

Les températures

Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés des Hauts-de-France à l'Alsace, 5 à 10 degrés ailleurs et jusqu'à 12 degrés vers la Manche et l'Atlantique. L'après-midi, on atteindra 15 à 17 degrés de la Bretagne aux Pyrénées et 10 à 15 degrés sur le reste de l'Hexagone.