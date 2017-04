Météo en France : les prévisions du samedi 29 avril

publié le 29/04/2017 à 07:26

Les bancs de brouillards matinaux se dissiperont en cours de matinée et les gelées matinales seront encore bien présentes. Sur la moitié Sud, le soleil brillera copieusement le matin mais il faudra s'attendre à quelques gelées blanches. Le ciel se couvrira par le Pays Basque à la mi-journée. Les nuages s'étendront sur tout le Sud-Ouest en cours d'après-midi et quelques gouttes seront attendues sur l'ouest des Pyrénées et la côte aquitaine.

En toute fin de soirée, le ciel se voilera peu à peu par le Sud avec de petites ondées possibles le long de l'Atlantique. Le vent d'Autan s'installera petit à petit autour du golfe du Lion et poussera les nuages bas sur les Cévennes à partir de la soirée.



Les températures minimales varieront de 0/-2 à 6 degrés en général, 6 à 10 degrés près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront de 14 à 18 degrés du nord de la Loire au Nord-est et Centre-est, 17 à 20 degrés sur le Sud-ouest du pays et autour de la Méditerranée.