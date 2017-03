Météo en France : les prévisions du samedi 11 mars

publié le 11/03/2017 à 07:20

Le temps de ce samedi 11 mars sera doux et plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays, selon le bulletin de Météo-France. Après la dissipation des bancs de brumes et de brouillards matinaux, le soleil fera de belles apparitions presque partout malgré la présence d'un voile nuageux.



L'après-midi, le vent marin se lèvera et apportera des nuages et de la fraîcheur sur le sud de l'Aquitaine.

Les nuages et la grisaille domineront sur les côtes de la Manche et la Bretagne, le soleil s'imposera partout ailleurs. Au cours de la nuit suivante, une nouvelle perturbation pluvieuse abordera la façade océanique.

Les températures

Le matin, de petites gelées entre 0 et -1 degrés seront possibles dans les vallées de l'Est et du Massif-central. Ailleurs, les minimales iront de 2 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 13 à 19 degrés sur la moitié nord du pays, 17 à 25 degrés au Sud.