Le temps de ce lundi 6 février sera maussade sur l'ensemble du pays et venté autour de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel restera couvert sur la majeur partie du pays. Il pleuvra faiblement en journée sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est puis le temps redeviendra sec en soirée. Sur l'est du Massif Central et les reliefs de l'Est, il neigera au-dessus de 600 mètres environ.



Sur l'ouest de l'Hexagone, une nouvelle perturbation apportera le matin des pluies éparses sur l'ouest de la Bretagne et le piémont pyrénéen. Ces pluies progresseront vers l'Est en cours de journée et on les retrouvera l'après- midi de la Bretagne à l'Aquitaine. Il neigera, parfois modérément, sur les Pyrénées au dessus de 700 mètres. En Corse, le temps sera plus instable. Les nuages seront nombreux, parfois accompagnés d'une averse orageuse et il neigera à partir 1.200 mètres.



Sur le pourtour méditerranéen, où passages nuageux et éclaircies alterneront, le soleil sera d'avantage présent. Mais le vent restera fort parfois violent sur le Sud-Est, de PACA et du sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la moitié est de l'Occitanie. On attend des rafales allant généralement de 80 à 100 km/h voire 100 à 110 km/h. Dans le domaine de la tramontane, notamment du Larzac aux Corbières jusqu'aux Pyrénées Orientales, on peut atteindre le matin 120 à 130 km/h. Côté mistral, les rafales les plus fortes se font sentir du côté des Bouches du Rhône et des côtes varoises à près de 100/110 km/h. Sur l’Île de Beauté, on se méfiera des coups de vent sur les Caps en matinée et en soirée. Le vent généralement de nord peut y atteindre les 90 km/h.



Trois départements du Sud-Ouest et Sud - Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault - et l'Andorre restaient en alerte "vents violents", jusqu'à lundi 10 heures pour des phénomènes de vent violent liés à la dépression baptisée "Marcel" - la troisième consécutive en moins de quatre jours - arrivée sur la côte atlantique. En montagne, un important risque d'avalanche persistera sur une grande partie des massifs montagneux de la moitié sud du pays.

Les températures

Les températures minimales iront de 1 à 8 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, jusqu'à 10 degrés en Corse. Les maximales iront de 5 à 7 degrés de l'Alsace à la Champagne Ardenne jusqu'au Massif Central, 8 à 12 degrés sur le reste du pays et jusqu'à 13 à 15 degrés localement sur le Pays Basque, sur la Côte d'Azur et en Corse.