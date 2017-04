Météo en France : les prévisions du dimanche 30 avril

publié le 30/04/2017 à 07:46

Entre le nord de l'Aquitaine et la Bretagne, le vent de sud soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales. Au fil de la matinée, ce temps perturbé s'étendra jusqu'à la Basse-Normandie, le Centre, tandis que de l'est des Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel sera de plus en plus nuageux avec quelques ondées et du vent de sud-est à sud assez fort, jusqu'à 70 à 90 km/h en rafales. L'après-midi, les pluies gagneront tout l'ouest de l'hexagone. Des orages balaieront les régions entre Aquitaine, Pyrénées et Berry, ils seront parfois forts, avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km/h dans le Sud-Ouest.



Près de la Méditerranée, le vent de sud à sud-est apportera de nombreux nuages. Sur le Languedoc et les contreforts du Massif central, des entrées maritimes couvriront le ciel, les pluies d'abord faibles et éparses le matin deviendront de plus en plus régulières l'après-midi, elles seront parfois fortes en soirée et accompagnées d'orages. Sur le reste de la moitié est du pays, le vent de sud va se renforcer dès le matin, avec des rafales jusqu'à 70 à 90 km/h en Rhône-Alpes, Auvergne et Val-de-Saône, voire 100 km/h sur l'est du Massif central l'après-midi. Mais le temps restera sec jusqu'en fin d'après-midi, généralement lumineux malgré des passages nuageux de plus en plus nombreux. En soirée des pluies parfois orageuses gagneront du Massif central à la Bourgogne et les Hauts-de-France, puis toute la moitié est la nuit suivante.



Les températures minimales seront moins basses, entre 1 et 6 degrés sur la moitié est, entre 4 et 10 degrés à l'ouest, 6 à 12 au bord de la Méditerranée. Les maximales iront de 11 à 16 degrés sur le Nord-Ouest, elles atteindront 16 à 21 degrés ailleurs.