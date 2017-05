Météo en France : les prévisions du dimanche 14 mai

publié le 14/05/2017 à 06:52

Une perturbation concernera le Nord-Ouest dans la nuit de samedi à dimanche. Elle traversera le pays dimanche mais l'activité pluvieuse restera modérée. Les pluies faibles matinales prendront toutefois un caractère d'averses l'après-midi du Massif central au Nord-Est de la France. Les orages seront plus marqués sur la chaîne pyrénéenne et les Alpes l'après-midi.



À l'arrière, sur le Nord-Ouest puis les Hauts-de-France jusqu'en Aquitaine et Midi-Pyrénées, les éclaircies redeviendront majoritaires l'après-midi. Sur les régions méditerranéennes, après quelques débordements nuageux le matin, le vent tournera au secteur nord-ouest et le ciel s'éclaircira progressivement en cours de journée.

En soirée et la nuit suivante, une nouvelle perturbation arrivera sur le Finistère, avec de faibles précipitations.

Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés le matin, et entre 15 et 19 degrés l'après-midi sur une large moitié nord, 19 à 24 dans le Sud.