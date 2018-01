publié le 17/01/2018 à 07:00

Les Alpes-maritimes, le Var et la Corse ont été placés en vigilance orange vents violents jusqu'à ce mercredi 17 janvier 16 heures.



La Corse était déjà placée depuis mardi 10h00 en alerte orange pour "vents violents". Les rafales observées sont allées jusqu'à 167 km/h sur le littoral de Balagne, 198 km/h au cap Sagro et 225 km/h au Cap Corse, selon l'institut qui prévoit pour mercredi des rafales de 200 km/h à 220 km/h sur l’Île de Beauté.

La perturbation dans la matinée s'étirera du Sud-Ouest et des Pyrénées au Nord et au Nord-Est avec une limite pluie/neige autour de 1000/1200 mètres d'altitude.

L'après-midi, elle continuera sa progression vers l'Est et des éclaircies reviendront temporairement à l'arrière. Cette accalmie sera de courte durée puisqu'une nouvelle onde plus active apportera des précipitations localement orageuses sur la façade océanique avant la soirée. Ce temps instable sera accompagné par un vent de sud jusqu'à 70 km/h en rafales sur les côtes.



Autour de la Méditerranée, le ciel sera plus variable mais de petites averses seront encore à craindre entre PACA et la Corse.

Côté températures

Le matin, les températures iront de 3 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes.



L'après-midi, il fera 6 à 13 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 14 à 15 degrés près de la Méditerranée.