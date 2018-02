McDonald's, SNCF, LVMH... Qui sera le champion du recrutement en 2018 ?

publié le 12/02/2018 à 14:35

Peut-on être optimisme sur le front de l'emploi pour l'année à venir ? À en croire l'enquête publiée par Le Figaro Économie, en partenariat avec Cadremploi, la réponse est positive. Près de 407 grands groupes, entreprises familiales, PME et start-up ont ainsi communiqué leurs prévisions de recrutement pour 2018, et pas moins de 409.646 postes seront à pourvoir en temps plein. Autre chiffre dévoilé dans l'enquête : 109.660 cadres seront également recrutés.



Mais quelles sont les entreprises qui vont le plus embaucher dans les mois à venir ? Le champion du recrutement se nomme McDonald's, prévoit d'engager 32.015 personnes dans l'année, arrivant à la première place du palmarès établi par le journal. En deuxième position on retrouve la SNCF, avec 29.900 perspectives d'embauche. Puis arrivent le Crédit Agricole et le groupe LVMH, a ex-aequo avec 13.500 recrutements prévus sur l'année.

Plus généralement, parmi les 407 entreprises interrogées, 70 vont embaucher entre 1.000 et 5.000 salariés, 75 entre 250 et 1.000 nouveaux employés, 60 entre 100 et 250, et enfin, 181 sociétés ont prévu de recruter moins de 100 nouveaux collaborateurs cette année.

Et les secteurs qui embauchent sont très divers, comme le montre l'enquête. La restauration, les télécommunications, les transports... Tous sont à la recherche de nouveaux talents. On apprend ainsi que des groupes comme Burger King & Quick, Orange, ou encore la RATP vont compléter leurs effectifs, avec respectivement 11.000, 5.000 et 4.600 prévisions d'embauche.