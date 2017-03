Mathieu Sapin dévoile un Depardieu méconnu

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/03/2017 à 21:00

Alors que le défi avait effrayé beaucoup de ses confrères, le dessinateur Mathieu Sapin a dressé un portrait un long cours d’un monument du cinéma français : Gérard Depardieu. "Il a un côté bestial, mais quand on le connaît mieux, c’est quelqu’un de très subtil et aérien", confie-t-il à propos de son sujet d’observation après la sortie de Gerard, cinq années dans les pattes de Gérard Depardieu chez Dargaud.



À l'origine, cet album est né d’une proposition de reportage qu’on lui a soumis en 2012 pour suivre Gérard Depardieu dans le Caucase, sur les traces d’Alexandre Dumas. "C’est un survivant et il a un côté un peu inconscient", explique l’auteur de bande dessinée.

"Il y a une phrase qu’il a dit et qu’il le résume bien, c’est : tout, beaucoup", rapporte Mathieu Sapin, "il est rempli jusqu’à la gueule et il a toujours de l’appétit". Avec cet album, il espère que ses lecteurs pourront découvrir les subtilités d’un personnage trop souvent caricaturé : "je pense qu’aujourd’hui, on se rend pas à quel point c’est un trésor national".