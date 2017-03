Marseille : une famille emportée par une vague, un enfant porté disparu

avec AFP et Hugo Amelin

publié le 04/03/2017 à 21:05

Samedi 4 mars, un garçon est toujours porté disparu après que sa famille a été emportée par une vague à Marseille, au niveau du quartier de la Madrague-montredon. Selon les informations relayées par les pompiers de la ville, une autre enfant a été grièvement blessée. Ils étaient tous deux en compagnie de leur père au moment des faits, qui ont eu lieu peu de temps après 18h.



L'homme de 38 ans a rapidement été sorti de l'eau par un pêcheur. Lui et sa plus jeune fille, 4 ans, en arrêt cardio-ventilatoire, ont été hospitalisés, ont ajouté les pompiers, confirmant ainsi une information dans un premier temps révélée par le quotidien La Provence.

En début de soirée, à 20h30, les recherches étaient toujours en cours pour tenter de retrouver le garçon porté disparu, âgé de 7 ans. Les secours ont déployé des équipes nautiques et terrestres, et sont assistés par un hélicoptère. Le vent soufflait fort aujourd'hui dans le sud-est. Quelque 11 départements dont celui des Bouches-du-Rhône avaient été placés en alerte orange pour vent violent dans la matinée du 4 mars. Une alerte qui a été levée dans la journée. Selon les informations de RTL, le père et ses deux enfants étaient assis sur des rochers au bord de la mer.