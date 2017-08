publié le 21/08/2017 à 16:46

La thèse terroriste a rapidement été écartée. Lundi 21 août, une camionnette a foncé sur deux Abribus à Marseille, tuant une jeune femme et en blessant une autre. Vers 8h10, un véhicule a percuté un Abribus dans le quartier de la Croix-Rouge, situé dans le 13e arrondissement, blessant gravement au bassin une femme de 29 ans. Plus d'une heure plus tard, à 9h20, la même voiture a foncé dans un second Abribus et percuté une femme de 41 ans. Cette dernière a succombé à ses blessures.



Le conducteur a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre sur le Vieux-Port, où un important dispositif a été déployé. Une arrestation possible grâce à la réactivité d'un témoin de la scène. Ce dernier a en effet relevé la plaque d'immatriculation permettant rapidement la localisation du véhicule et de l'individu.

Des antécédents psychiatriques

Cet événement survient dans un contexte de forte menace terroriste en France et en Europe, quatre jours après des attaques à la voiture bélier en Catalogne qui ont fait 15 morts et 120 blessés.

Mais quelques heures après les faits, la piste terroriste ne semble pas d'actualité. Le procureur de la République de Marseille a en effet assuré qu'"aucun élément permettait, en l'état, de qualifier cet acte d'acte terroriste". L'enquête "s'oriente plutôt vers une piste psychiatrique" alors qu'un courrier "en lien avec une clinique psychiatrique" a notamment été découvert sur la personne interpellée.



Un homme connu des services de police

L'homme arrêté est âgé de 35 ans. Originaire de l'Isère, il est né à La Tronche, près de Grenoble, et vivrait actuellement dans la commune de La Mure. Le suspect est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de droits communs comme des vols de voiture, des affaires de stupéfiants, des outrages à agents, détaille BFM TV.



En revanche, il était inconnu des services de renseignement. C'est pourquoi la piste des troubles psychiatriques est à l'heure actuelle privilégiée. Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.