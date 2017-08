publié le 21/08/2017 à 13:06

L'acte délibéré d'un homme fonçant sur deux Abribus à Marseille lundi 21 août faisant un mort et un blessé ne serait pas un acte terroriste et l'enquête "s'oriente plutôt vers une piste psychiatrique", selon le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux.



"Il n'y a aucun élément permettant en l'état de qualifier cet acte d'acte terroriste", a déclaré le procureur. "On a retrouvé sur lui un courrier en lien avec une clinique psychiatrique et l'on s'oriente plutôt vers cette piste", a-t-il ajouté.



L'homme de 34 ans, Idriss H., est originaire de l'Isère selon une source proche de l'enquête. Ce suspect est connu pour huit condamnations de droit commun, mais il n'est pas fiché S. Lundi matin, il a délibérément foncé sur deux Abribus à Marseille, dans le 13e et le 11e arrondissement, tuant une femme de 41 ans et blessant une autre personne. Il a ensuite été interpellé sur le Vieux-Port, où les forces de police sont toujours déployées.

