Macron, Mélenchon : "Le triomphe du marketing en politique"

publié le 16/02/2017 à 09:56

"Emmanuel Macron, c’est un pro du marketing. Un très grand pro même", analyse Guillaume Roquette. "Avec lui, rien n’est laissé au hasard : tout est contrôlé, organisé, planifié, même l’enthousiasme de ses fans dans les meetings", avance-t-il. Selon le journaliste, la candidature Macron "a été lancée comme un produit de grande consommation, en partant des attentes du consommateur, pardon de l’électeur". Ainsi "toute sa campagne consiste à mettre en scène cette énergie, avec tous les outils modernes du marketing et de la com'".



Ainsi, les candidats "utilisent tous des techniques de marketing pour sculpter leur image et créer du lien avec les électeurs". Guillaume Roquette prend l'exemple de Jean-Luc Mélenchon et son fameux hologramme, "un outil promotionnel qui lui permet de montrer qu’il est à la fois moderne et proche des gens (puisqu'il est là même quand il n’est pas là)".

"Dans une entreprise, le marketing c’est tout ce qui permet au patron de mieux vendre ses produits. Mais dans une campagne présidentielle, le candidat est à la fois le patron et le produit", constate encore le journaliste, qui fait remarquer que "même la meilleure communication ne peut pas cacher indéfiniment l’inconsistance du produit".