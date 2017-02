et Patrick Isson

publié le 15/02/2017 à 18:16

Le corps d'un enfant de 21 mois a été découvert mardi 14 février au soir dans une chambre d'hôtel de Lunel, à 30 kilomètres de Montpellier. C'est la mère qui appelle les pompiers, qui trouvent le nourrisson vivant mais inanimé. Malgré les soins apportés à la petite victime, le bébé est décédé peu après.



Des traces suspectes ont été relevées sur le corps de l'enfant. LCI fait état de morsures et d'hématomes anciens et d'autres en cours de formation. Il aurait subi des violences de la part de ses parents. La mère âgée de 19 ans et le père de 31 ans ont tous les deux été placés en garde à vue, dans le cadre d'une enquête pour "coups mortels" selon l'Express.

L'un des deux suspects a été amené mercredi 15 février dans la chambre d'hôtel pour une perquisition, en présence de l'identification criminelle de la gendarmerie de Lunel.