Loto : les résultats du samedi 6 mai

publié le 06/05/2017 à 22:44

Pour décrocher le jackpot de ce samedi 6 mai 2017, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 6 - 27 - 34 - 41 - 45 et le numéro chance le 5.



Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance. Deux joueurs ont trouvé les cinq numéros seuls et remportent 100.000 euros. 60 personnes ont eu quatre bons numéros et le numéro chance, gagnant chacun la somme de 1.000 euros.

Le prochain tirage aura lieu lundi 8 mai. Une cagnotte de 6 millions d'euros sera mise en jeu par la Française des jeux.