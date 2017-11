publié le 02/11/2017 à 10:45

La gendarmerie du Lot a lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d'une adolescente de 16 ans, Kendra Cordeiro, rapporte La Dépêche. C'est la mère de la jeune fille qui a alerté les autorités mardi 31 octobre. Cette dernière n'a plus eu de nouvelles de sa fille depuis le 24 octobre. La veille, l'adolescente, domiciliée à Salviac, s'était rendue chez des amis à Brive, à une centaine de kilomètres au nord. Depuis mardi, les gendarmes enquêtent et interrogent tous ceux qui ont pu être en contact avec la jeune femme avant sa disparition.



L'appel à témoins est accompagné d'une photo récente de Kendra, surnommée Jack. "La jeune fille mesure environ 1,75 mètre, corpulence maigre, cheveux courts teints couleur chocolat, elle était vêtue lors de son départ du domicile de sa mère d'un jean avec baskets et d'un blouson noir en sky. Elle est porteuse d'un sac en sky noir de moyenne dimension et d'une sacoche en tissu noir portée en bandoulière", précise l'appel.

Les autorités appellent toute personne ayant des informations pouvant être utiles à contacter la brigade de recherche de Gourdon au 05.65.41.73.66 ou 67 ou la brigade territoriale de Gourdon au 05.65.41.73.50.