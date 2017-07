Les mystères de la conscience

et Charles Deluermoz

publié le 10/07/2017 à 11:00

Un nouvel été des aventuriers de l’inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?



Nicolas Fraisse, voyageur hors de son corps

Aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un homme, Nicolas Fraisse, qui dit expérimenter depuis l'âge de 7 ans des sorties hors de son corps. Ensemble nous allons explorer une question : est-ce de l'ordre de l'illusion ou du réel ?



Il ne s'agit pas d'une expérience de mort imminente ni d'une personne qui a subi un coma ou un très grave accident : il est bien question d'une expérience inédite de sortie de son corps.



Depuis sa plus tendre enfance, Nicolas Fraisse vit ces expériences de sortie de corps qu'il ne peut contrôler. Il nous expliquera comment cela lui est arrivé pour la première fois et ce qui se passe en lui au moment précis où il sort de son corps.



Avec Sylvie Dethiolaz nous tenterons de donner des explications à ces expériences qui ont été étudiées, observées et rigoureusement contrôlées par des équipes de scientifiques.

Nos invités

Sylvie Dethiollaz, docteur en biologie moléculaire et Nicolas Fraisse.