Toulouse : le métro inondé après une rupture de canalisation

EN IMAGES - L'une des stations de métro de la ville rose restera fermée au moins deux semaines, après une rupture de canalisation ayant entraîné une importante inondation.

Crédit : Olybrius / Wikimedia Commons / Une rame de métro toulousaine, le 16 novembre 2010

par Léa Stassinet publié le 10/01/2017 à 13:47

Le métro sous les eaux. La ville de Toulouse a eu affaire à une inondation spectaculaire lundi 9 janvier, suite à une rupture de canalisation. Le quartier Saint-Agne, au Sud de la ville a été majoritairement touché, et la station de métro qui dessert cette zone est hors-service pour au moins deux semaines, annonce sur son site Tisséo, le réseau de transports de l'agglomération toulousaine.



"Il y a eu un effet torrent qui s'est déversé dans la station Saint-Agne", indique Jean-Michel Lattes sur BFM TV. Le premier adjoint à la mairie de Toulouse en charge des déplacements évoque également une inondation "lourde" et d'importants chantiers à venir. Selon le quotidien régional La Dépêche, lundi à 17 heures, il restait encore 400m3 à pomper sur les quais sur les 800m3 qui s'étaient déversé dans la station Saint-Agne.



Jean-Michel Lattes, qui est également le président de Tisséo a expliqué qu'une fois toute l'eau évacuée, "un deuxième temps sera consacré au nettoyage et au séchage des équipements électriques et électroniques du métro, dont certains pourraient être remplacés s'ils sont endommagés".

Le sinistre s'est produit aux alentours de 7h15 et n'a pu être colmaté que vers 9h30. Selon les services techniques de Véolia, la canalisation aurait explosé à cause du froid.