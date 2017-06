Législatives 2017 : "Il ne faut pas croire les sondages", selon Raquel Garrido

publié le 09/06/2017 à 15:11

Alors que le score annoncé de la France insoumise au premier tour des législatives est nettement inférieur à celui obtenu par Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de l'élection présidentielle (près de 20%), Raquel Garrido affirme qu'il "ne faut pas croire les sondages". Elle déclare également "ressentir une énergie intacte de la part des insoumis", alors que ces sondages ne garantissent pas au mouvement d'obtenir suffisamment de députés pour pouvoir constituer un groupe parlementaire.



Selon elle, ceux qui ont choisi d'attribuer leur vote à la France insoumise lors de la présidentielle "continuent à être convaincus par ce programme". "Une nouvelle énergie", telle est la façon dont Raquel Garrido décrit la façon dont s'est déroulée la campagne législative de son mouvement. Des insoumis qui ont été "déçus de la configuration du second tour" de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et que "cela a laissé des traces", l'élection législative étant, d'après elle, moins "intense" que la présidentielle et le risque étant important d'une mobilisation plus faible dans les bureaux de vote.

Interrogée sur le nombre de députés sur lequel peut tabler la France insoumise, Raquel Garrido rappelle que l'objectif sera avant tout d'atteindre le second tour dans plusieurs centaines de circonscriptions. À l'Assemblée nationale, il faudra ensuite selon elle "trouver les coalitions les plus larges possibles pour éviter le massacre à la tronçonneuse du code du Travail".