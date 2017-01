Le journal de 8h : 500 000 personnes ont célébré le début de 2017 à Paris

La soirée du réveillon s'est passée sans incident à Paris, où 500.000 personnes ont pu célébrer le passage vers la nouvelle année, notamment sur les Champs-Elysées.

publié le 01/01/2017 à 08:45

Il n'y a eu aucun souci de sécurité, mais de la bonne humeur à revendre samedi soir sur les Champs-Elysées où 500.000 personnes ont célébré l'arrivée de 2017. Elles ont pu assister à un feu d'artifice et au spectacle pyrotechnique projeté sur l'Arc de Triomphe. Un show laser retransmis sur 5 écrans géants avec un thème principal au menu : la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Objectif : fédérer, et montrer à tous les touristes présents que Paris est prête pour 2024.



En tout, huit tableaux se sont succédé avec une bande musicale qui a diffusé "Mon manège à moi" d'Edith Piaf, ainsi que "D.A.N.C.E" de Justice. Beaucoup des fêtards présents sur place ont profité des transports en commun gratuits pour rentrer chez eux. Vous pouvez en faire de même si vous êtes sur le retour puisque la gratuité est prolongée jusqu'à midi sur les réseaux SNCF et RATP d’île-de-France.

À écouter également dans ce journal

- 39 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans une discothèque à Istanbul, dans la nuit du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier.





- 3 personnes sont décédées dans l'incendie de leur appartement à Fontenay-sous-Bois en région parisienne.



- François Hollande a présenté les derniers vœux de son quinquennat, samedi 31 décembre. "J'ai eu l'immense fierté d'avoir été à la tête d'un peuple debout", a-t-il déclaré.



- Le Plan grand froid a été mis en place dans plusieurs départements de France, ainsi que l'alerte orange neige et verglas.



- De multiples modifications réglementaires entrent en vigueur dès ce 1er janvier 2017, comme la disparition du bonus pour les hybrides, ou l'augmentation du gaz de 5%.



- Top 14 de rugby : victoire de Pau face à Montpellier 32-27, samedi 31 décembre.