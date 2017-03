publié le 13/03/2017 à 18:41

François Fillon défend bec et ongle son programme, tentant de donner un nouveau souffle à sa campagne. Le candidat Les Républicains à la présidentielle, qui assure ne pas édulcorer ses propositions malgré les critiques, a néanmoins apporté quelques retouches à son programme. Il promet notamment 350 euros de plus par an aux salariés les plus modestes grâce à une baisse des cotisations sociales.



Par ces concessions, l'ancien Premier ministre espère que les Français avaleront le reste de sa pilule amère, comme la retraite à 65 ans, la suppression de 500.000 fonctionnaires et une économie de 100 milliards d'euros dans les dépenses publiques. Benoît Hamon évoque un programme "extrêmement dangereux" qui risque de provoquer le "chaos social". François Fillon a également réitéré son engagement de former un gouvernement paritaire de 15 ministres qui seront congédiés s'ils n'atteignent pas les "objectifs" qui leur seront assignés.

À écouter également dans ce journal :

- Procès Carlos : près de 43 ans après l'attentat du Drugstore Saint-Germain à Paris, qui fit deux morts et des dizaines de blessés, le procès d'Ilich Ramires Sanchez, dit Carlos, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris où il comparait pour "assassinats" terroristes.

- Affaire Troadec : où se cache le trésor des Troadec ? Une semaine après les aveux du meurtrier présumé, les enquêteurs se sont transformés en chercheurs de lingots. Cet or, c'est ce qui a motivé l'assassinat de quatre membres de la famille il y a près d'un mois à Orvault près de Nantes. C'est en tout cas ce que cherchait le meurtrier présumé Hubert Caouissain, le beau-frère de Pascal Troadec.



- Justice : Entre 12 et 14 ans de réclusion criminelle ont été requis devant les assises du Nord contre le médiatique braqueur Redoine Faïd pour son évasion de la prison de Sequedin (Nord), en avril 2013, et trois à sept ans ont été requis contre ses quatre complices présumés.



- Turquie : L'Union européenne et l'Otan ont tenté de désamorcer la crise entre les Pays-Bas et la Turquie, qui fulmine contre les autorités néerlandaises pour avoir empêché deux ministres turcs de participer à des meetings de soutien au président Erdogan. L'UE a appelé Ankara à "s'abstenir de toute déclaration excessive et d'actions qui risqueraient d'exacerber encore la situation", après que le président Erdogan eut promis la veille de "faire payer le prix" aux Pays-Bas pour ce traitement, rappelant selon lui "le nazisme et le fascisme".



- France : le nombre de mariage est à son plus bas niveau depuis l'après-guerre. Un peu plus de 236.000 unions ont été célébrées en France en 2015. Le pic avait été atteint dans les années 70, avec 417.000 mariages... Depuis les années 80.



- Rugby : Le Racing 92 et le Stade Français, les deux derniers vainqueurs du Top 14, ont annoncé "un projet de fusion" de leurs équipes professionnelles "dès la saison prochaine" afin de donner naissance à un unique club francilien.